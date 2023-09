WWE | Ecco i finalisti del Global Heritage Invitational | settimana prossima l’ultimo atto

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Duranteepisodio di NXT andato in onda stanotte, Butch ha vinto il suo match contro Tyler Bate, arrivando a cinque punti ed assicurandosi il primo posto nel Gruppo A del. Lo raggiunge nella finalissima che si terràJoe Coffey, che ha però perso il suo incontro con Duke Hudson. Questo risultato ha portato ad un incredibile risultato di parità nel Girone B, con Nathan Frazer e gli stessi wrestler sopracitati tutti in testa a pari punti. La soluzione è stata prontamente trovata, ovvero un Triple Threat Match vinto dallo scozzese, che avanza dunque alla finalissima di. Il vincitore tra Coffey e Butch sfiderà invece Noam Dar a No Mercy il 30 settembre, con in palio il ...