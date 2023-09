WTA Guangzhou 2023 | Lucia Bronzetti ai quarti | Uchijima battuta in due set

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Sotto una notevole cappa di caldo che avvolge il WTA 250 disi qualifica per idi finale in terra cinese. Forte della testa di serie numero 4, la ventiquattrenne riminese supera con il punteggio di 6-3 6-3 la giapponese Moyuka. Per lei ora una tra la belga Greet Minnen e la britannica Harriet Dart (in entrambi i casi nessun precedente). Il vantaggio iniziale di, con il break a 15, viene cancellato in maniera convincente da, che sia di dritto che di rovescio cerca e trova un buon numero di righe per andare sul 3-1. L’italiana non ci sta, spinge in risposta e si riprende il maltolto, ed è con il dritto che si rivela abbastanza efficace da dare avvio a un controparziale di tre game consecutivi, che poi ...

Curiosità: Jasmine Paolini (Bagni di Lucca, 4 gennaio 1996) è una tennista italiana.

Lucia Bronzetti è ai quarti di finale del250 didopo aver sconfitto in due set la qualificata nipponica Moyuka Uchijima. Quarta testa di serie del tabellone, l'azzurra si è imposta con il punteggio di 6 - 3 6 - 3 in un 1h e 30 ...Punta ai quarti di finale Lucia Bronzetti, unica azzurra in gara nel "Galaxy Holding Group Open" (250 - montepremi 259.303 dollari) di scena sui campi in cemento di, in Cina. La 24enne riminese di Villa Verucchio, n.60 del ranking, affronta negli ottavi la giapponese Mouka Uchijima, ...

WTA 1000 Guadalajara, WTA 250 Guangzhou e WTA 125 Parma: I risultati con il dettaglio del Day 3. In campo tre ... LiveTennis.it

Punta ai quarti di finale Lucia Bronzetti, unica azzurra in gara nel “Galaxy Holding Group Open” (WTA 250 - montepremi 259.303 dollari) di scena sui campi in cemento di Guangzhou, in Cina. La 24enne ...Non poteva esserci partenza migliore. Dopo l'affermazione sull'egiziana Mayar Sherif, Camila Giorgi ha piazzato la seconda vittoria consecutiva al Wta 1000 di Guadalajara. In Messico la tennista ...