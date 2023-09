Wta Guangzhou 2023 | condizioni estreme per il troppo caldo | posticipato l’inizio degli incontri

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Il programma odierno doveva iniziare alle ore 08:00 italiane, le 14:00 cinesi, in quel di, dove è in corso il torneo WTA 250. Si giocano tutti gli ottavi di finale, tra cui anche quello di Lucia Bronzetti che sfida la giapponese Uchijima. Per ora, però, non si inizia. Non per la pioggia, bensì per il. Lepresenti al momento suhanno portato la direzione del torneo a posticipare di un’ora circa. 34° i gradi presenti, ma con più del 60% di umidità, il che porta ad avere una temperatura percepita decisamente più alta e sopra i 40°. SportFace.

Curiosità: Jasmine Paolini (Bagni di Lucca, 4 gennaio 1996) è una tennista italiana.

Lucia Bronzetti se la vedrà contro Moyuka Uchijima nel secondo turno del250 di2023 (Cina) , torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città cinese. Dopo la netta vittoria all'esordio ai danni della Yang, la giocatrice azzurra torna in campo e mette ...... l'unica azzurra in gara nel "Galaxy Holding Group Open" (250 - montepremi 259.303 dollari) di scena sui campi in cemento di, in Cina. La 24enne riminese di Villa Verucchio, n. 60 del ...

WTA Guangzhou: tutto facile per Lucia Bronzetti all’esordio Ubitennis

WTA Guangzhou 2023, c'è Uchijima per Bronzetti, avanza Tatjana Maria OA Sport

Chiuso il programma del primo turno del torneo WTA di Guangzhou, in Cina, tornato in calendario dopo tre anni di assenza e giunto alla diciottesima edizione. L'Italia punta su Lucia Bronzetti, che da ...Tutto molto facile all'esordio per Lucia Bronzetti nel torneo WTA di Guangzhou. La tennista romagnola ha superato con un perentorio 6-1 6-0 la rappresentante di Taipei Chinese, Yang Ya Yi, numero 236 ...