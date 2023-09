Wta 1000 Guadalajara 2023 | programma e ordine di gioco mercoledì 20 settembre con Giorgi e Trevisan

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Ile l’didi20per il torneo Wtadi. Due azzurre ancora protagoniste quando siamo giunti agli ottavi di finale della ricca manifestazione messicana. E le nostre dovranno vedersele contro le prime due teste di serie del tabellone: alle 23:00sfida la numero due Sakkari, in piena notte italiana Martinaaffronterà Ons Jabeur. IL TABELLONE DEL TORNEOE COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEY L’didi20(orari italiani) ESTADIO AKRON DE TENISOre 19:00 – Baptiste vs (3) Garcia Non prima delle 21:00 – Kenin vs (6) ...

Curiosità: I tornei WTA 1000 di tennis sono una nuova categoria istituita all'interno della Women's Tennis Association dal 2021. Questa categoria di tornei attribuisce il maggior numero di punti per la classifica mondiale e i montepremi più ricchi dopo i tornei del Grande Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e U.S. Open, controllati dall'ITF) e le WTA Finals. Ha rimpiazzato le precedenti WTA Premier Mandatory e WTA Premier 5, mentre la vecchia WTA Premier è stata sostituita dai Tornei WTA 500 e la vecchia categoria International è stata rimpiazzata dai Tornei WTA 250. Le vincitrici di questi tornei avranno 1000 punti WTA per i tornei Mandatory e 900 per i Non Mandatory,

Martina Trevisan e Camila Giorgi si qualificano per gli ottavi di finale del torneodi Guadalajara, in Messico. Ai sedicesimi la 29enne fiorentina n.54 al mondo ha eliminato l'altra toscana Jasmine Paolini (n.Super Camila Giorgi al torneodi Guadalajara 2023. Sul cemento messicano, nella capitale dello stato di Jalisco, la marchigiana è in formato deluxe e avanza al terzo turno (ottavi di finale) dopo aver battuto in appena un'...

Camila Giorgi, minigonna mozzafiato prima del Wta 1000 a Guadalajara. Le foto Affaritaliani.it

Martina Trevisan e Camila Giorgi si qualificano per gli ottavi di finale del torneo Wta 1000 di Guadalajara, in Messico. Ai sedicesimi la 29enne fiorentina n.54 al mondo ha eliminato l'altra toscana J ...Continua il percorso di Camila Giorgi al WTA 1000 di Guadalajara. Dopo la bella vittoria all'esordio contro l'egiziana Mayar Sherif, l'azzurra classe 1991 ha sconfitto oggi al secondo turno la spagnol ...