Voto in condotta? Cosa serve davvero

(Di mercoledì 20 settembre 2023) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/09/WhatsApp-Video-2023-09-19-at-09.32.06.mp4 La decisione del governo di intervenire sulinnelle scuole è stata commentata mi sembra di capire in maniera positiva un po’ da tutti. È giusto infatti che nella scuola ritorni la disciplina. Quindi: senza la sufficienza insi viene bocciati; con la sufficienza si viene rimandati a settembre; e con l’otto, che già è unalto, non si accede ai crediti. Ora se mi è permesso fare un commento in controtendenza, è probabile che accadrà questo: ci sarà un aumento esponenziale dei 9 e dei 10 per appunto accedere ai crediti le scuole italiane. Infatti, piuttosto che essere in competizione tra di loro in maniera virtuosa, le scuole svolgono una competizione al ribasso e quindi vi è sempre crescita ...

Curiosità: La condotta scolastica è il termine con cui in Italia si fa riferimento al comportamento dello studente in ambito scolastico. Secondo alcuni la condotta è un comportamento motivato, da valutare secondo norme etiche, mentre il comportamento è il modo generico dello studente di rispondere agli stimoli dell'ambiente scolastico. Nel linguaggio comune, tuttavia, i due termini sono usati come sinonimi. Nella letteratura internazionale il comportamento, inteso come «responsabilità e autonomia», è una dimensione dei risultati di apprendimento definiti nel Quadro europeo delle qualificazioni; inoltre viene associato o identificato con la competenza chiave di cittadinanza presente nei curricola di molti Paesi, tra cui l'Italia e, in generale, alle competenze, connesse con la cultura democratica. Il voto sul comportamento, in quanto indicatore di abilità non cognitive, può anche rappresentare un criterio di selezione nel mercato dell’apprendistato. La condotta in Italia, come in altri Paesi, dal 2008 è oggetto di specifica vaIutazione nella scuola secondaria; se insufficiente, la valutazione del comportamento nella secondaria di secondo grado condiziona gli esiti dell'anno scolastico con la non ammissione dello studente all'anno successivo e agli esami.

Nel Sì&No del giorno, spazio al dibattito sulla disposizione del Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, che prevede di utilizzare iline i lavori socialmente utili in caso di studenti indisciplinati. Abbiamo chiesto un parere a Jasmine Cristallo (Partito Democratico), che è contraria, e ad Alberto Balboni (Senatore ...

Voto in condotta, Azzolina: "Manca il dialogo con gli studenti. Non può esserci solo la sanzione, bisogna prevenire e ... Tecnica della Scuola

Secondo Rainer, si tratta di un "approccio autoritario chiaramente sbagliato". Il Südtiroler Jugendring chiede, invece, di "porre maggiore enfasi sulla prevenzione e sulla partecipazione dei giovani ...La ex ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina è intervenuta a ‘L’aria che tira‘ su La7. Con il conduttore David Parenzo ha trattato il tema del voto in condotta e del comportamento dei ragazzi: La rif ...