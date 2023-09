(Di mercoledì 20 settembre 2023) L’Aula dellacon 268 sì e un solo no il progetto diche introduce nell’ordinamento il reato di. Il testo, firmato dai senatori di FdI Alberto Balboni e Guido Quintino Liris, che lo scorso febbraio aveva già ricevuto il via libera dal Senato, diventerà cosìsubito dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. In quasi tutti gli interventi in Aula, sono stati...

Curiosità: La quarta edizione del reality show Grande Fratello VIP è andata in onda in diretta in prima serata su Canale 5 dall'8 gennaio all'8 aprile 2020. È durata 92 giorni, ed è stato condotto per la prima volta da Alfonso Signorini, affiancato dagli opinionisti Pupo (assente nell'undicesima puntata del 14 febbraio 2020) e Wanda Nara (presente per le prime quindici puntate e in collegamento per la finale).

I tempi sono cambiati,vigilia della sua visita di oggi a Lampedusa non c'è volontà di ... a costo di rompere con il Pd, che in Parlamento non l'haa differenza del centrodestra. Sostiene, ......nuovo obiettivo è stato raggiunto all'ultimo minuto e solo dopo alcune concessioniFrancia e ai Paesi dell'Europa orientale sull' energia nucleare . Quasi tre quarti dei legislatori hanno...

Votato alla Camera, l'omicidio nautico è legge Gazzetta del Sud

Ritratti di donne 2 Scienza a La Maddalena col Premio Solinas ... Italiana

Più raffinato, più votato ai dettagli e alla semplicità di utilizzo. Il senso è rendere l’utilizzo di certe opzioni o funzioni naturale. Non c’è l’effetto WOW e siamo d’accordo. Presentare un nuovo ...Con xxxx voti favorevoli approvata a Montecitorio l'introduzione del reato due anni dopo la morte dei due giovani gardesani ...