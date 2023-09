Volodymyr Zelensky | come un ex attore è diventato Presidente

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 20 settembre 2023)è l’attualedella Repubblica ucraina. Il sesto dopo Petro Poroshenko che ha battuto nel ballottaggio finale delle elezioni del 2019 con più del 70% dei voti. Nato nel 1978 a Kryvyj Rih,è laureato in giurisprudenza, titolo che ha conseguito presso l’Università Economica Nazionale di Kiev. Nonostante la formazione in ambito giuridico, la sua carriera politica non ha origine,a volte è accaduto in Italia, dall’essere divenuto famoso a seguito di importanti casi giudiziari o scandalosi fatti di cronaca, ma dall’aver recitato in una serie TV dal titolo Servitore del popolo.l’inizia giovanissimo, a poco meno di vent’anni, la carriera di autore e produttore tv e nel 1997 dà vita ad una ...