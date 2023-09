Volley preolimpico femminile | Mazzanti | “Bene il primo set Ora arriva il momento decisivo”

(Di mercoledì 20 settembre 2023) “Abbiamo giocatoilset ma poi abbiamo un po’ rallentato. Questo ha prodotto una partita più faticosa di quello che poteva essere”. Queste le parole e le impressioni del commissario tecnico della Nazionaledi, Davide, al termine della vittoria contro la Colombia per 3-0, quarto successo nel torneoin corso di svolgimento a Lodz. “È calato il ritmo nella nostra fase break anche se eravamo consapevoli che questa sarebbe potuta essere una partita in cui non sarebbe stato semplice tenere un ritmo costante – ha aggiuntoai microfoni della federazione – Adessola fase decisiva di questo torneo che potremo preparare godendo di un giorno mezzo tra riposo e lavoro in palestra. Affronteremo gli ...

Tutto in discesa per adesso per le azzurre di Davide Mazzanti. Quarta vittoria consecutiva per l'Italia nel torneodi Lodz, in Polonia. All'Atlas Arena le nostre ragazze, nel match di apertura della quarta giornata della Pool C, hanno battuto con un secco 3 - 0 (25 - 15; 25 - 20; 25 - 20) la Colombia ......avrà la regista Hancock che si è infortunata e non è riuscita a recuperare per questo. ... E ora prendiamoci Parigi' Leggi i commenti: tutte le notizie Gazzetta dello Sport 20 ...

