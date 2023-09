Volley | Preolimpico femminile 2023 | Italia senza problemi | battuta 3-0 la Colombia

(Di mercoledì 20 settembre 2023) L’Italbatte facilmente lae fa 4 su 4 nel torneoin corso di svolgimento in Polonia. Un match che sulla carta non destava alcun tipo di preoccupazione e tale si è rivelato questa mattina, con la squadra azzurra in grado di imporsi 3-0 (25-15, 25-20, 25-20) al termine di un match sempre in controllo. Ancora diversi cambi di formazione per Mazzanti, che sta ruotando e gestendo le sue atlete al termine di un’estate ricca di impegni e in vista di quelle che saranno le partite fondamentali di questo weekend contro Polonia e Stati Uniti in cui ci si giocherà un posto a Parigi. PROGRAMMA COMPLETO: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO DELL’: DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA FORMULA E REGOLAMENTO: CHI SI QUALIFICA A PARIGI 2024, ...

Curiosità: Davide Mazzanti (Fano, 15 ottobre 1976) è un allenatore di pallavolo italiano, commissario tecnico della nazionale italiana femminile.

femminile Mercoledì 20 settembre 2023, ore 11:30 ITALIA 25 25 10 COLOMBIA 15 20 10

