Volley | Preolimpico 2023 | per le azzurre vietato sbagliare con la Colombia | prima dell’esame USA

(Di mercoledì 20 settembre 2023) La Nazionale Italiana femminile di pallavolo ha iniziato nel migliore dei modi il Torneoche sta andando in scena a ?ód?, in Polonia. Tre vittorie in altrettante partite, seppur con avversarie apparse di un livello inferiore a quello delle. Il calendario, evidentemente spaccato in due per difficoltà delle avversarie, presenta oggi laper il quarto turno. Inevitabilmente dunque un’altra sfida in cui la vittoria ed i tre punti saranno gli unici obiettivi possibili, dato che le sudamericane per ranking e risultati ottenuti sinora sembrano rappresentare il più semplice degli impegni del girone. Due sconfitte per 3-0 con USA e Polonia ed un set strappato alla Germania nelle prime tre partite e qualsiasi sogno ormai già richiuso nel cassetto. L’attaccante più interessante, quella che farà da punto di riferimento ...

Curiosità: Davide Mazzanti (Fano, 15 ottobre 1976) è un allenatore di pallavolo italiano, commissario tecnico della nazionale italiana femminile.

E sono tre. L'Italia vince anche la terza partita nella Pool C del torneo di qualificazione olimpica in svolgimento a Lodz. Dopo Corea del Sud e Slovenia, le azzurre battono anche la Thailandia 3 - 1 (...Gli Stati Uniti hanno battuto la Slovenia 3 - 1 (25 - 13, 25 - 13, 20 - 25, 25 - 13) nella sfida valida per la terza giornata della Pool C del Torneo di Qualificazione Olimpica in svolgimento in ...

Oggi mercoledì 20 settembre (ore 11.30) si gioca Italia-Colombia, match valido per il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda il volley femminile. La nostra Nazional ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Colombia, match valido per la quarta giornata del Preolimpico di volley femmin ...