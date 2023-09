Volley femminile | Polonia sconfitta dalla Thailandia! Brividi anche per la Germania | buone notizie per l’Italia

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Altra giornata ricca di partite per il quarto turno dei tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda il. In programma incontri per i tre raggruppamenti, ognuno dei quali mette in palio due posti per la prossima manifestazione a cinque cerchi. Nella Pool A la caduta a sorpresa della Cina rimette in gioco i Paesi Bassi e permette alla Serbia di scappare, trascinatasolita Tijana Boskovic. La Pool B è sempre più un discorso a tre e una tra Giappone, Turchia e Brasile dovrà cedere il passo.pernella Pool C, con le azzurre che vincono, come USA e(seppur a fatica), mentre perde la. RISULTATI E CLASSIFICHE PREOLIMPICI...