Volley femminile | la classifica del Preolimpico dell’Italia | ipotesi qualificazione con due sconfitte?

(Di mercoledì 20 settembre 2023) L’Italia ha vinto le prime quattro partite nel torneo dialle Olimpiadi di Parigi 2024. La nostra Nazionale diha sconfitto nell’ordine Corea del Sud, Slovenia, Thailandia e Colombia, issandosi così a punteggio pieno in testa alladella Pool C: 4 successi (12 punti, 12 set vinti e uno solo perso). Le azzurre condividono il primato con gli USA, che però nelle ultime due giornate hanno faticato a sorpresa contro Slovenia e Corea del Sud (concedendo un set a testa alle rivali). Il tutto in attesa della sfida tra Polonia e Thailandia, in programma alle ore 17.30 odierne, e del match tra Germania e Slovenia (ore 20.30): le padrone di casa a Lodz e le tedesche partiranno con i favori del pronostico, entrambe andranno a caccia del quarto sigillo in questo...