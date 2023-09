Vlahovic | la doppietta merito di… Allegri! Così il tecnico lo ha fatto svoltare

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 20 settembre 2023)ora è ambidestro:Allegri gli hafarealla Lazio. Ecco come è arrivata la svolta per il serbo Stando a quanto riferito da Tuttosport, fino a quattro giorni fa Dusanaveva segnato appena otto gol di destro, a fronte dei cinquantasette timbri di mancino e delle dodici marcature di testa. Lacon cui ha piegato la resistenza della Lazio è frutto estivo del lavoro a Belgrado dove, a luglio, il centravanti ha svolto specifiche sedute per trasformare in virtù i propri punti deboli, lavorando per sistemare gli acciacchi fisici prima di presentarsi al raduno bianconero e per migliorare i fondamentali meno nobili. La sua voglia di migliorarsi costantemente del bomber bianconero, una volta rientrato a Torino, si è poi sposata alla perfezione ...