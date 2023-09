Vlahovic è rinato | non era un 'pacco' di Commisso e non era colpa di Allegri La Juve ringrazi il Chelsea che non l'ha voluto

Curiosità: Adrien Thibault Marie Rabiot (IPA: [adij~ ti.bo ma.i abjo]; Saint-Maurice, 3 aprile 1995) è un calciatore francese, centrocampista della Juventus, di cui è vice-capitano, e della nazionale francese, con cui è diventato vicecampione del mondo nel 2022 e ha vinto la UEFA Nations League 2020-2021.

Il serbo però è, come dimostra l'ultima prestazione da urlo contro la Lazio e la standing ovation dell'Allianz Stadium. Calciomercato, la Juventus blinda: l'agente a Torino per il ...JUVENTUS Perin 6,5Danilo 5,5Bremer 5Alex Sandro 5Weah 5Fagioli 5 (66 Pogba 6)Locatelli 4,5Rabiot 5Cambiaso 5 (66 Iling - Junior 6,5)Chiesa 4,5 (74 Milik 5,5)7All. Allegri 5TOP JUVENTUS: ...

Vlahovic è rinato: non era un 'pacco' di Commisso e non era colpa di ... Calciomercato.com

Così Vlahovic è rinato dopo la pubalgia: allenamenti, riposo, bistecche e... riso basmati La Gazzetta dello Sport

Da Calimero a cigno bianco. Una metamorfosi avvenuta in pochi mesi. Sembra una favola di Andersen, invece è la storia vera di Dusan Vlahovic: sul mercato per quasi l’intera estate e adesso in procinto ...Dusan Vlahovic è tornato sul mercato La Juventus ragiona e in caso di cifre elevate potrebbe anche decidere di lasciarlo partire. Le novità.