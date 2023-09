Vittorino Andreoli a Lallio | conferenza sulla creatività artistica in padri e figli

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 20 settembre 2023). Dopo il concerto d’inaugurazione di sabato scorso, che ha visto protagonisti l’organista fiorentino Matteo Venturini e la violoncellista e performer italobrasiliana Daniela Savoldi, prosegue a pieno ritmo l’attività di “Box Organi. Suoni e parole d’autore”. Giunta al nono anno di vita, la rassegna ideata e diretta da Alessandro Bottelli e organizzata in collaborazione con la Parrocchia e l’Associazione Libera Musica disi dipana lungo un preciso percorso tematico, un vero e proprio fil rouge che attraversa tutta l’edizione 2023 della manifestazione e che ha l’obiettivo di mettere a confronto la produzione musicale dicompositori appartenenti a epoche diverse. In questo contesto, assume particolare rilievo ladi approfondimento in programma giovedì 21 settembre ...