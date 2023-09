Vite al limite su Real Time | stasera la storia di Karina Garcia

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Il giorno 30 aprile 2018 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la quinta puntata della stagione 6 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che pur non partendo da un peso eccessivo rispetto agli altri, si è comunque dimostrata determinatissima a calare e cambiare vita. E questo nonostante le problematiche indotte dal suo problema asmatico e una precedente operazione non eseguita a regola d’arte.al, il protagonista, ha 38 anni, vive a Converse in Texas e all’inizio del suo percorso pesa 287 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor ...

Curiosità: Vite al limite (in inglese My 600-lb Life, letteralmente La mia vita di 600 libbre) è un reality show statunitense, trasmesso dal 1º febbraio 2012 su TLC e dal 2013 in Italia su Real Time.

