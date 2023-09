Visita di Valditara in Calabria | “Riscoprire l’orgoglio dell’appartenza Questa è una terra meravigliosa”

(Di mercoledì 20 settembre 2023) "Oggi lo Stato è qui, è qui insieme a voi, lo Stato c'è ,la Repubblica Italiana è in una. Non dimentichiamoci cheè innanzitutto ladella Magna Grecia, lache ha alle spalle una civiltà millenaria: la civiltà dell'occidente è passata da questi territori, da queste genti. Voi siete alle origini della civiltà dell'occidente e dovetel'orgoglio di tutto questo". L'articolo .

Curiosità: Il governo Meloni è il sessantottesimo esecutivo della Repubblica Italiana, il primo della XIX legislatura, in carica dal 22 ottobre 2022. È sostenuto dai partiti componenti la coalizione di centro-destra, dopo la vittoria alle elezioni politiche del 2022.

Laodierna nella Locride del Ministro, iniziata dal Comune di San Luca, è un segno tangibile dell'attenzione del Governo nazionale per la nostra Regione. Le scuole sono il primo presidio ...Lo ha ricordato il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, inoggi nella Regione. Un totale di 230 milioni è stato destinato per la messa in sicurezza, riqualificazione e ...

Valditara nella Locride, Versace: "La visita premia un territorio che ha voglia di riscatto" ReggioToday

Il ministro Valditara in visita in Calabria: oltre 800 milioni stanziati per il rilancio educativo della Regione. Tutte le cifre Orizzonte Scuola

«Riteniamo che da queste scuole, possa partire un esempio di crescita civile ed economica investendo nella scuola e nei giovani» ...L'edilizia scolastica in Calabria si sta evolvendo grazie a ingenti finanziamenti e interventi strutturali. Con un investimento totale di oltre 806 milioni di euro, la regione è al centro di un massic ...