Virtus Bologna | Belinelli | ' ' Squadra nuova | ma concreta e unita Possiamo crescere e fare bene' '

Curiosità: La Virtus Pallacanestro Bologna, attualmente sponsorizzata Segafredo, è un club italiano di pallacanestro fondato nel 1927, unica sezione professionistica della Società di Educazione Fisica Virtus.

Le parole di Marco Belinelli, guardia della, in occasione del Media Day di EuroLeague... ilè tornato ad allenarsi a Casteldebole. Ancora ai box Alexis Saelemaekers, che resta in dubbio per la partita di domenica prossima, allo stadio Dall'Ara, contro il Napoli. - Basket,:...

Virtus Bologna, il c.t. della Finlandia Lassi Tuovi sarà l'assistant coach di Luca Banchi SuperBasket

Kelvin Martin, che ha alle spalle cinque stagioni in Italia trascorse con le maglie di Fortitudo Agrigento, Vanoli Cremona, Virtus Bologna, New Basket Brindisi e Aquila Trento, continuerà la sua ...Media Day oggi in casa Virtus Bologna, domani alle 18.30 il saluto ai tifosi. Qui una delle prime immagini di Achille Polonara in canotta bianconera. Giovanniiii!!....anni ...anniii.. iii!! (cit.) ...