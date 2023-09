Violenze in carcere | detenuto al giudice | “Lei è un buon uomo”

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTra racconti seri, gesti di insofferenza, qualche espressione sopra le righe e una disarmante spontaneità, è andata in scena al processo per leavvenute il 6 aprile 2020 aldi Santa Maria Capua Vetere (Caserta) la testimonianza dell’exSalvatore Quaranta, costituitosi parte civile in quanto vittima dei pestaggi; quasi uno show terminato con l’apprezzamento da parte di Quaranta dell’operato del presidente del collegio di Corte d’Assise Roberto Donatiello. “Lei è unpresidente, ma la legge è forte con i deboli e debole con i forti” dice l’exprima di lasciare definitivamente, dopo diverse udienze tra esame del pm e controesame dei difensori degli imputati, il banco dei testimoni. Poco prima di concludere la ...

Curiosità: Violenza in un carcere femminile è un film del 1982, diretto da Bruno Mattei (accreditato come Vincent Dawn) e da Claudio Fragasso (non accreditato).

Liberato, il 49enne aveva riallacciato la relazione e, nonostante i trascorsi, leerano ... al termine delle pratiche di rito, trasferito neldei casetti. Difeso d'ufficio dall'...Queste sonoannunciate. Quel che è accaduto a Busto Arsizio testimonia una volta di più le ... che anche incontinua a delinquere, ad alterare l'ordine e la sicurezza, evidentemente ...

Violenza al carcere Malaspina, detenuto colpisce un agente e tenta di rubargli le chiavi PalermoToday

Carcere Livorno: violenza detenuto contro personale. Lo sfogo di una moglie e figlia di poliziotto penitenziario Polizia Penitenziaria

ristretti in carceri italiani, si rendono protagonisti di eventi critici e di violenza durante la detenzione”, conclude il leader nazionale del SAPPE che non risparmia critiche al Capo del DAP ...Un bambino di sei anni è stato molestato in un parco a Modena. L’aggressore, visibilmente ubriaco, avrebbe baciato e abbracciato il minore per poi allontanarsi. A raggiungerlo è stato il padre del ...