Vincenzo Montella nuovo ct della Turchia

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Un altro italiano destinato ad allenare una Nazionale straniera.sembra destinato alla panchina. Dopo aver guidato per due stagioni l’Adana Demirspor, l’ex calciatore è pronto a una nuova avventura sulla panchinaNazionale turca, impegnata nelle qualificazioni europee. La Federazione ha scelto di puntare sul tecnico italiano l’esonero del tedesco Stefan Kuntz al termine del match perso per 4-2 con il Giappone.volerà a Istanbul con il suo staff nella giornata odierna per siglare l’accordo. Ilct inizierà così il proprio percorso verso gli Europei 2024.

Curiosità: Vincenzo Montella (Pomigliano d'Arco, 18 giugno 1974) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante. Con la nazionale italiana è stato vicecampione d'Europa nel 2000.

