Vince McMahon potrebbe essere costretto ad abbandonare il suo ruolo a seguito di un’indagine federale

(Di mercoledì 20 settembre 2023) È stato un anno tumultuoso per, la WWE e i suoi fan.si è dimesso dal suol’anno scorso ina uno scandalo di denaro sporco, ma è tornato a gennaio. La WWE ha poi recentemente concluso un accordo con Endeavor e si è fusa con la UFC, confluendo nella TKO. La fusione è avvenuta nonostante le indagini in corso da parte del governosu un giro di denaro mai dichiarato dae, dunque, assente dai rendiconti annuali della WWE.avrebbe pagato almeno 14,6 milioni di dollari a diverse donne, tra cui ex dipendenti della WWE, comprando il loro silenzio in merito a denunce di cattiva condotta sessuale e infedeltà risalenti al 2006. Altri 5 milioni di ...

Curiosità: Vincent Kennedy McMahon, meglio conosciuto come Vince McMahon (Pinehurst, 24 agosto 1945), è un imprenditore, promoter, ex annunciatore ed ex intervistatore statunitense.

La federazione di(oggi socio di minoranza), infatti, negli ultimi anni in Arabia Saudita ha avuto l'opportunità di portare altri personaggi famosissimi sul ring, come ad esempio Logan ...Come riportato da ESPN, Stephanienon è più co - CEO della WWE. La decisione è arrivata dopo che il padreè tornato al vertice della massima federazione di wrestling al mondo. "Con la leadership di Nick (Khan, CEO della compagnia) e Paul 'Triple H' Levesque come Chief Content Officer, sono ...

Sean Sapp di Fightful ha riportato che McMahon ha affermato che la società si era troppo stabilizzata, era stagnante e la fusione doveva avvenire. Alcuni sostengono che Vince abbia firmato l’accordo ...Nox non appare a Raw da quando ha perso in un WWE Women’s Tag Team Title #1 Contendership Turmoil il 3 luglio. Non è stata infortunata, ma ha semplicemente lavorato solo nelle registrazioni di Main ...