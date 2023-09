Vince McMahon | “La WWE era in una situazione stagnante prima dell’arrivo di Endeavor”

(Di mercoledì 20 settembre 2023), fondatore della odierna WWE ed uomo dietro il successo mondiale che questa federazione ha ottenuto nel corso degli ultimi 30 anni, ora ricopre il ruolo di Presidente Esecutivo del gruppo TKO (marchio che ha unito la stessa WWE e la UFC sotto lo stesso “ombrello”). Secondo le ultime dichiarazioni di, la WWE era in unadel suo acquisto da parte del gruppo(già proprietario della UFC), superata proprio grazie alla vendita della Compagnia. Tale informazione è stata acquisita non senza sospetto dai presenti all’incontro collettivo organizzato da Nick Khan presso il quartier generale a Stamford, dove era presente lo stesso Mr., considerati i guadagni stratosferici ottenuti dalla ...

Curiosità: Vincent Kennedy McMahon, meglio conosciuto come Vince McMahon (Pinehurst, 24 agosto 1945), è un imprenditore, promoter, ex annunciatore ed ex intervistatore statunitense.

Dopo la nascita di TKO, con la fusione tra WWE e UFC in un'unica grande azienda, anche il presidente della rivale AEW commenta il tutto ...