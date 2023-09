Vieni qui | invece di quelle pagliacciate | gli insulti di Formigli alla Meloni

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 settembre 2023) A Otto e mezzo, su La7, si parla dell'intervista controversa di Marcello Foa a Rai Radio 1 a un medico no vax sospeso dall'Ordine, ma Lilli Gruber e il suo ospite Corradoin studio ne approfittano perrgare il campopremier Giorgia. Foa, spiega il conduttore di Piazzapulita, "ha dato voce a un mondo vicino al partito del presidente del Consiglio, ci sono voluti mesi per capire se lasi sia vaccinata oppure no. Quel che stupisce è che di fronte a tesi pseudo-scientifiche non ci fosse nessuno scienziato vero a contrastarle, è stata una tribuna senza contraddittorio"., domanda la Gruber, "non ha ragione quando parla di pregiudizio nei suoi confronti?". "faccia del pregiudizio - risponde- ...