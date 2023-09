VIDEO Provedel | il gol del portiere della Lazio al 95? | 1-1 con l’Atletico Madrid

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Clamoroso epilogo nel match trae Atletico, valido per la prima giornatafase a gironiChampions League 2023-2024. La partita è terminata con il punteggio di 1-1 con un finale che resterà nella storia. Sì perché dopo essere andata sotto di 1-0, lanon è riuscita a trovare il pareggio fino a quando, al 94?, ilIvanè salito per l’ultimo calcio d’angolopartita e ha incredibilmente segnato al termine di un’azione prolungata. Un momento pazzesco, che ha fatto esplodere di gioia tutti i tifosi presenti all’Olimpico di Roma. Il gol tra l’altro è stato molto bello:si è reso protagonista di un grande taglio in area e, su un meraviglioso assist di Luis Alberto, ha superato il suo ...

Curiosità: L'Unione Sportiva Salernitana 1919, meglio nota come Salernitana, è una società calcistica con sede nella città di Salerno. Milita in Serie A, la massima divisione del campionato italiano. È conosciuta come squadra più perdente d’Italia.

All.: Howe Lazio - Atletico Madrid, le probabili formazioni LAZIO (4 - 3 - 3):- Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic - Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto - Felipe Anderson, Immobile, ...... palla indietro per Locatelli che dalla trequarti di prima innesca Vlahovic in area: gran girata di prima del serbo, che insacca alle spalle di. Gol valido dopo il controllo alsu una ...

Provedel, il gol del portiere in Lazio-Atletico Madrid. VIDEO Sky Sport

Lazio-Atletico Madrid 1-1: video, gol e highlights Sky Sport

La squadra ha giocato bene, il pareggio è giusto”. FESTA A PROVEDEL - “Lo abbiamo picchiato, ha preso degli schiaffi mai visti. Siamo contenti per lui e per la squadra. Meritavamo, da qui riparte la ...MIXED ZONE - Lazio - Atletico Madrid, Patric: "Provedel ha preso un sacco di schiaffi". E su Morata... - VIDEO - Noi Biancocelesti ...