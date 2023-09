VIDEO Colpo di testa e 1 - 1! Guarda il gol di Provedel

(Di mercoledì 20 settembre 2023) A tempo praticamente scaduto il portiere della Lazio, all'esordio in Champions League, trovato la rete che consente alla squadra di Sarri di agguantare ...

Fino al "di testa", in tutti i sensi, di Provedel, che all'avvicinarsi dello scadere del match ha lasciato la propria porta, si è diretto verso quella dell'Atletico e ha messo la palla in porta.

Ivan Provedel ha fatto letteralmente esplodere di gioia lo stadio Olimpico. Calcio d'angolo, l'ultimo prima del triplice fischio di Lazio - Atletico Madrid, ed ecco il suo colpo di testa ...La Lazio inaugura con un pareggio il suo cammino in Champions League. Un 1-1 trovato quasi inaspettatamente al 95' grazie a un colpo di testa del suo portiere, Provedel, spintosi in area nell'ultima a ...