VIDEO ? Real Sociedad-Inter | scelta la maglia per San Sebastian!

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 20 settembre 2023)porta con sé anche una novità per la squadra di Simone Inzaghi. È statalacon cui si scenderà in campo.? L’mostra, con unoriginale, quella che sarà laindossata dai suoi per l’esordio in Champions League contro la. Come didascalia su Twitter scrive: «Un tocco di arancione per una città di mare Ciao San Sebastián ». Un tocco di arancione per una città di mare Ciao San Sebastián #Forza#UCL #pic.twitter.com/QBYpZFcd9B —(@) September 20, 2023-News - Ultime notizie e ...