VIDEO ? Inter | lo spunto dal passato per l’esordio in Champions League!

(Di mercoledì 20 settembre 2023) L’sta per scendere in campo anche inLeague: questa sera ci sarà la prima del girone contro la Real Sociedad. C’è unmolto particolare a riguardo.? Passano gli anni ma non passano l’ansia e l’adrenalina che soloinLeague riesce a dare. L’si prepara alla prima contro la Real Sociedad e il club nerazzurro su Twitter, con un, scrive: «Riviviamo insieme i gol più belli che hanno contraddistinto la prima giornata diLeague ». Riviviamo insieme i gol più belli che hanno contraddistinto la prime giornata di @League #Forza#UCL —(@) September 20, 2023-News ...

Curiosità: YouTube è una piattaforma web 2.0 che consente la condivisione e visualizzazione in rete di contenuti multimediali: sul sito è possibile vedere videoclip, trailer, cortometraggi, notizie, live streaming, shorts (tradotto in italiano video brevi) e slideshow e altri contenuti come video blog, brevi video originali, video didattici e altro ancora, classificabili anche per età, con gli utenti che possono anche interagire votando, commentando, aggiungendo ai preferiti e, nei casi ove necessario, segnalando i video.

Alguacil(3 - 5 - 2) - Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, ...della prima partita della nuova stagione che verrà trasmessa in diretta esclusiva su Amazon Prime...Iniziamo col dire che Real Sociedad -non sarà trasmessa in chiaro. Su Canale 5 è infatti ... La gara rientra infatti nelle esclusive di Amazon Prime, con telecronaca di Sandro Piccinini e ...

Inter, entusiasmo Champions, nonostante le assenze La Gazzetta dello Sport

Real Sociedad-Inter, la conferenza pre-partita Sport Mediaset

Mercato Juve, sfida all’Inter per Kjaergaard: sarà valutato e osservato da Giuntoli e Marotta in Benfica Salisburgo La partita tra Benfica e Salisburgo sarà osservata con interesse da Juve e Inter in ...Alguacil INTER (3-5-2) – Sommer; Pavard ... della prima partita della nuova stagione che verrà trasmessa in diretta esclusiva su Amazon Prime Video dalle 21.