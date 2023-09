Curiosità: L'incidente ferroviario di Viareggio, anche noto come strage di Viareggio, è stato un grave sinistro ferroviario avvenuto alle ore 23:49 del 29 giugno 2009 presso la stazione della città di Viareggio in provincia di Lucca.

Gli stabilimenti potranno rimanere aperti fino a quella data, lo stabilisce un provvedimento del sindaco...affacciata sull'acqua che offre un'esperienza di navigazione in completa sintonia con ile la ... opera in 5 stabilimenti in Italia (Avigliana, Fano,, Savona e Varazze ) e uno in Brasile, ...

Viareggio, al mare tutto l'anno: stagione prolungata fino al 5 novembre LA NAZIONE

Mare, Apuane e macchia mediterranea. Tra laghi sorprendenti e ville, la Versilia d’autunno si scopre slow la Repubblica

Viareggio ( Lucca), 20 settembre 2023 – Al mare tutto l’anno, almeno a Viareggio. E’ quanto ha deciso l’amministrazione comunale, che ha prolungato la stagione balneare fino al 5 novembre. Ad ...A Viareggio (Lucca) la stagione balneare è stata prolungata fino al 5 novembre. Ad annunciarlo, il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro con un post sulla propria pagina facebook. (ANSA) ...