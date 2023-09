Viabilità Roma Regione Lazio del 20-09-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 settembre 2023)DEL 20 SETTEMBREORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LE USCITE TINURTINA ETERAMO IN CARREGGIATA INTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO LAFIUMICINO UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA MAGLIANA DIREZIONE EUR SULLA STATALE CASSIA SI STA IN CODA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE MENTRE SULLA STATALE CASSIA BIS UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA CASTEL DE CEVERI DIREZIONEIN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NELLE DUE DIREZIONI Servizio fornito da Astral