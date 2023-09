“Vi dico un cosa su Riccardo” UeD | Ida Platano torna in studio ed è subito boom | fuochi d’artificio

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Uomini e Donne, Idae Alessandro Vicinanza sonoti in; l’ex diGuarnieri non ha perso tempo ha raccontato un retroscena proprio sul cavaliere tarantino. Prima però c’è stata una precisione di Alessandro sul rapporto tra lui e l’ex dama. “Il problema è sempre stata la distanza. Questa distanza abbiamo cercato di abbatterla. Cerchiamo di vederci sempre, ma io, se passano 15 giorni, vado in crisi. Io le faccio presente i miei stati d’animo”. >“Ho capito, sovuoi!”. Alta tensione al GF: Rosy Chin furiosa con l’altra concorrente, è la prima grande lite nella Casa (VIDEO) “Più va avanti e più il legame diventa forte. Unache ci tengo a dire che Samu è sempre con noi. Non lo mettiamo sui social perché è un ragazzino e lo preserviamo il più ...

Curiosità: Cosa nostra (nel linguaggio comune genericamente detta mafia siciliana o semplicemente mafia) è un'organizzazione criminale di tipo mafioso-terroristico presente in Italia, soprattutto in Sicilia, e in più parti nel mondo.

In Canada, se qualcuno mi chiedefaccio nella vita e ioche faccio il lobbista, solitamente sanno chi sono i lobbisti, e la loro reazione potrebbe non necessariamente essere negativa, ma di ...... ma unapositiva l'aveva portata: i mutui non costavano troppo". Roberto ha ragione, a partire ... Ma si può andare avanti così Iodi no, perché non è possibile arrivare a dicembre e non ...

Gf Vip, Giaele De Donà replica a Signorini: "Vi dico cosa facevano ... TorreSette

Meloni difende Giambruno: 'È stato frainteso. Credo nella libertà di stampa e non gli dico cosa dire' Repubblica TV

José Mourinho scopre alcune carte in vista della partita contro lo Sheriff di Europa League: «Giocheranno Svilar, Mancini, Llorente e Ndicka. Il dippio centravanti Non dico che ...La storia di Roberto, piccolo imprenditore campano, è esemplificativa del fenomeno inquadrato dai numeri di Cerved: dopo due anni, per la prima volta, i ...