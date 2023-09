Verstappen? Tutto molto gonfiato | il sospetto di Hamilton | come smonta l' olandese

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Maxil più forte di tutti del momento. Lewisnon ci sta proprio. Il titolo perso due anni fa ad Abu Dhabi fa ancora male, ma il britannico si scaglia contro l'in un'intervista a Sky Sport fatta prima di Monza sui risultati conquistati negli ultimi anni, specie da metà dello scorso e in questo campionato con una Red Bull troppo imprendibile per tutti. Il numero 44 della Mercedes ci è andato giù duro: "Ho riflettuto sul fatto che il racconto dei media dei tempi in cui davo 5-6 decimi a Valtteri Bottas in qualifica è differente da quello attuale, quando è Vertsappen a infliggere lo stesso distacco a Sergio Perez — ha detto — È”., tre compagni iridati al suo fianco. E Max… Va fino in fondo l'inglese che fa ...

Curiosità: Max Emilian Verstappen (Hasselt, 30 settembre 1997) è un pilota automobilistico olandese, attivo in Formula 1 con la Red Bull, scuderia con la quale si è laureato campione del mondo nel 2021 e nel 2022.

ha funzionato molto bene già dal venerdì, come in Austria. Penso che siano stati positivi ed ... Ancheha avuto difficoltà a Singapore, e ricordo che qualche anno fa la Mercedes ha ...... ho avutocostantemente sotto controllo dando a Lando il DRS e gestendo il passo per tutta la ... Maxin evidente difficoltà. Maxe la sua scuderia Red Bull sono in difficoltà.

F1, Verstappen carico per Suzuka: "Stavolta dobbiamo fare tutto bene" Corriere dello Sport

F1, Verstappen avvisa la Ferrari: “A Suzuka per tornare a vincere” Tuttosport

Vitantonio Liuzzi, ex pilota automobilistico, ha ricoperto il ruolo di commissario di gara in occasione del GP di Singapore. Ha deciso di rispondere alle critiche riguardo la decisione di non penalizz ...A Singapore è arrivata la prima vittoria stagionale della Ferrari che spezza un dominio Red Bull durato per ben 14 gare. Al di là delle difficoltà del team di Milton Keynes, la squadra del Cavallino h ...