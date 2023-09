Verratti e non solo | le operazioni del Psg al centro di un’inchiesta della Uefa

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Nell’estate in cui i club europei hanno venduto all’Arabia Saudita, il Paris Saint Germain ha concluso tredi mercato con il Qatar. Una circostanza che ha insospettito la: attualmente Qatar Sports Investments, fondo di investimento di Doha, possiede il 100% del Psg. E il presidente del club parigino, Nasser Al-Khelaifi, controlla anche il Qatar Investment Authority, ovvero il fondo sovrano dal quale dipendono i due club a cui il Psg ha ceduto i suoi calciatori. Abdou Diallo è stato ceduto all’Al-Arabi per 15 milioni, Marcolo ha raggiunto qualche settimana dopo nell’ambito di un affare da 45 milioni. Infine, Julian Draxler è andato all’Al-Ahli di Doha per 9 milioni. Treche hanno portato nelle casse del Psg ben 69 milioni totali e che ora sono finite aldi ...

Curiosità: Marco Verratti (Pescara, 5 novembre 1992) è un calciatore italiano, centrocampista dell'Al-Arabi e della nazionale italiana, con cui ha vinto il campionato europeo nel 2021.

E anche stavolta alcune operazioni di mercatoaiutano il club a vincere il premio simpatia di fine anno: le cessioni die Abdou Diallo all'Al - Arabi SC, squadra di Doha, e quella di ...... dopo che per anni il club francesesi è certo distinto per una gestione particolarmente oculata. Diallo,, Draxler, El Hannach e Housni: 5 partenze per un incasso complessivo di circa 80 ...

Come dichiarato da Sportitalia, è tutto pronto per il trasferimento di Marco Verratti all'Al-Arabi. Manca solo la firma del contratto e poi sarà finalmente un ...Cessioni importanti per ridurre il già squilibrato monte ingaggi e un modo per mettere qualche entrata a bilancio per migliorare la propria posizione verso il Fair Play Finanziario. Ma tutto col Qatar ...