Verona | il bollettino medico di Doig

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Ilalle prese con l’infortunio di: per lo scozzese trauma distorsivo della caviglia destra, con una lesione del legamento Brutte notizie in casa: gli esami medici di Josh, uscito infortunatosi con il Bologna, fanno pensare ad un lungo stop. Di seguito il comunicato del club. «HellasFC comunica che che gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore Josh, hanno evidenziato un trauma distorsivo della caviglia destra, con una lesione del legamento peroneo astragalico anteriore. I tempi di recupero saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico.»

Curiosità: Thomas Henry (Argenteuil, 20 settembre 1994) è un calciatore francese, attaccante del Verona.

