Vende la figlia ai pedofili per pochi soldi | il racconto fa venire i brividi

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Condanna a 4 anni e dieci mesi per la mamma che spingeva la15enne a offrire prestazioni sessuali online perspicci. La decisione del Tribunale di Torino non potrà però restituire l’infanzia a una bambina costretta in tenera età are il proprio corpo. La vicenda, che risale a marzo 2020, quando un’associazione antia, ‘La Caramella Buona’, aveva segnalato la vicenda alle autorità giudiziarie. Il pubblico ministero, Lisa Bergamasco, aveva chiesto una condanna a quattro anni, per la donna. La mamma costringeva laa fornire prestazioni di natura sessuale tramite i social per qualche ricarica sulla Postepay. Un caso in cui si intrecciano l’atroce violenza perpetrata nei confronti di una bimba costretta a prostituirsi e l’orrore di una mamma che la ...

Curiosità: Maria Corleone è una serie televisiva italiana trasmessa in prima serata su Canale 5 dal 13 settembre 2023. È creata da Pietro Valsecchi, diretta da Mauro Mancini, elaborata da Mizio Curcio e Paolo Marchesini, prodotta da Taodue e Clemart in collaborazione con RTI ed ha come protagonisti Rosa Diletta Rossi, Fortunato Cerlino, Giuseppe Tantillo e Alessandro Fella.

Tra l'altro, comedi un sistema matriarcale molto forte e quindi anche con l'onere di ... È la carne che Selinnaper lavorare, è la sua carne che viene venduta. Lei è la carne che viene ...C'è qualcosa di più odioso di una madre chela propriaadolescente ai pedofili Non una volta ma decine e decine, non con una pistola alla tempia ma in cambio di bonifici sulla carta Postepay E' successo proprio così. Una madre ...

Vendeva online la figlia adolescente ai pedofili: madre condannata a 4 anni e 10 mesi La Stampa

Valentina Flak: “Io, mamma digitale. Risparmio riciclando e con le ... IL GIORNO

La mamma l'ha spinta ad offrire prestazioni di natura sessuale tramite i social per qualche soldo in più sulla PostePay. Un caso in cui si intrecciano la ...