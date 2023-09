Valditara visita scuola devastata dai ladri | “Chi ruba il futuro ai bimbi è un vigliacco”

(Di mercoledì 20 settembre 2023) "Ho promesso, ridaremo a questatutto il materiale che un attoha privato. Computer, lavagne e altre attrezzature le ridaremo. E anche in questo caso lo Stato sarà presente e voglio dire che chiilaiè un". L'articolo .

Curiosità: Il governo Meloni è il sessantottesimo esecutivo della Repubblica Italiana, il primo della XIX legislatura, in carica dal 22 ottobre 2022. È sostenuto dai partiti componenti la coalizione di centro-destra, dopo la vittoria alle elezioni politiche del 2022.

Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, parlando nel'IC "Mario La Cava", in Via XXIV Maggio a Bovalino. 'Dovete riscoprire l'orgoglio - ha aggiunto il ministro ...Laodierna nella Locride del Ministro, iniziata dal Comune di San Luca, è un segno tangibile dell'attenzione del Governo nazionale per la nostra Regione. Le scuole sono il primo presidio ...

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, in concomitanza dell’inizio dell’anno scolastico, ha visitato le scuole di San Giuseppe a San Luca, l’Istituto comprensivo “Edmondo De ...«Riteniamo che da queste scuole, possa partire un esempio di crescita civile ed economica investendo nella scuola e nei giovani» ...