Valditara all' Anpi | la Resistenza non è solo cosa vostra

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Il vento è cambiato. E non poco. Anni fa un ministro conservatore non avrebbe mai risposto in modo così diretto, seppur educato e cortese, ad una pretestuosa critica (l'ennesima, per altro) dell'. Oggi, il ministro dell'Istruzione ha voluto far chiarezza. Su un tema che, prima dell'insediamento del governo Meloni, pareva essere di monopolio assoluto della sinistra. Giuseppenon arretra di un centimetro e spiega, nel dettaglio, le dinamiche relative al mancato rinnovo della convenzione, in scadenza nei prossimi giorni, tra il ministero dell'Istruzione e l'. «Si rilassino i professionisti della polemica politica. I valori dell'antifascismo sono anche i miei e laè un valore prezioso. Il ministero è impegnato a costruire una convenzione che coinvolga tutte le associazioni partigiane, perché ...