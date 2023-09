Uomini e Donne | secondo appuntamento per Gemma e Maurizio | ma il cavaliere non convince

Curiosità: Uomini e donne è un programma televisivo italiano, ideato e condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5 dal 16 settembre 1996.

Leggi Anche '', il ritorno di Ida Platano e Alessandro Vicinanza: 'Convivenza Magari tra un anno' Leggi Anche '', scontro in studio tra Tina ed Elio: 'I buffoni stanno bene al loro ...... 'Mi si è ghiacciato il sangue' Il cavaliere Maurizio ha poi continuato a parlare dei preconcetti in generale, tirando in mezzo pure Aurora (la rivale numero uno di Gemma Galgani a): ...

Martedì 19 settembre - Uomini e donne Le puntate Witty TV

"Uomini e Donne", il ritorno di Ida Platano e Alessandro Vicinanza: "Convivenza Magari tra un anno" TGCOM

ANCONA Lunghe file oggi pomeriggio (20 settembre) in via Martiri della Resistenza ad Ancona. Nella sede della Guasco, infatti, sono in corso di svolgimento - anche domani dalle 15.30 alle 20.00 - ...Cinquant'anni fa un uomo e una donna si sfidarono in una delle partite di tennis più famose di sempre, che cambiò molte cose ...