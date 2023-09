Uomini e Donne | Matteo Ranieri confessa sui social | “Ho fatto un percorso con uno psicologo”

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 20 settembre 2023), ex tronista di, si è recentemente aperto in modo straordinario sulla sua battaglia personale con la salute mentale. In un toccante messaggio condiviso suimedia, l’ex protagonista del trono classico ha svelato il suodi guarigione attraverso la psicologia e ha lanciato un appello per ridurre il silenzio che circonda questo tabù., il messaggio diIn un video emotivo,ha condiviso la sua esperienza con la terapia, dichiarando: “Dalla psicologa è andata direi abbastanza bene, nel senso che – anche dalla mia faccia probabilmente non sembra – sto meglio. Mi è servito, mi serve sempre perché andare a ...