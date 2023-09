Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 20 09 23

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 20 settembre 2023) E niente, la verità è che a tirare avanti un Trono classico senza riproporci ognistraca**odivolta un triangolo posticcio gnafanno proprio, oh. Cioè, io lo capisco che per dare un po’ di appeal a quei due bambacioni che hanno messo sulle poltrone rosse occorra necessariamente appigliarsi alla qualunque. Ma dopo vent’anni stracciarci ANCORA i mar*ni con la solita solfa del triangolo tirato avanti per intere settimane no, ve prego! Che poi almeno puntassero su qualche tipa tosta, interessante e che trasuda cazzimma, per calarla nella parte di pulzella contesa. Forse forse così un minimo di curiosità nel vedere come va a finire ci sarebbe. E invece gnante, oh. Per quel ruolo scelgono sempre una piccola fiammiferaia così moscia e parac*la che ti fa rimpiangere il blocco su Gemmona e i suoi corteggiatori fake. E abbiamo detto tutto. Per carità, Beatriz è davvero bella, eh. Ma proprio bella ...