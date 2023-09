Union Berlino | Bonucci | «»

Curiosità: L'1. Fussballclub Union Berlin e.V., meglio noto come Union Berlin e in italiano come Union Berlino, è una società calcistica tedesca con sede a Berlino, nel quartiere di Köpenick. Milita in Bundesliga, la massima divisione del campionato tedesco di calcio.

Al Santiago Bernabeu, per la prima giornata del Gruppo C dei gironi eliminatori di Champions League, i Real Madrid ha sconfitto 1 - 0 i tedeschi dell'. Decisiva le reti di Bellingham al 94 . In attesa di Braga - Napoli il Real Madrid guida quindi il Gruppo C con 3 punti, fermo a 0 l'. Comments commentsL'ha retto fino al 93esimo minuto quando il classe 2003 è stato il più lesto a ribadire ...

L’Union Berlino ha retto fino al 93esimo minuto quando il classe 2003 è stato il più lesto a ribadire in rete un tap in semplice semplice. E’ sempre Bellingham show a Madrid: sesto gol in stagione.L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a dévoilé son onze de départ pour le premier match de Champions League de la saison, ce soir face à l'Union Berlin (18h45). Ce soir, le Real Madrid retrou ...