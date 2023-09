Una Nessuna Centomila in Arena | concerto rinviato perché Fiorella Mannoia non sta bene

Curiosità: Nessuna verità (Body of Lies) è un film del 2008 diretto da Ridley Scott, con protagonisti Leonardo DiCaprio e Russell Crowe, adattamento del romanzo Body of Lies del giornalista del Washington Post, David Ignatius.

Centomila " in Arena' è stato rinviato a data da destinarsi, nel 2024, invece di andare in scena il 26 settembre all'Arena di Verona, come era previsto. Il mega concerto per raccogliere ...... diventapasserella e un ennesimo bluff. Dappertutto, l'abbiamo già visto: vale per la Romagna, vale per Cutro, vale per Lampedusa da ultimo. E ogni volta un decreto, che non contiene...

Mannoia sta male, Una Nessuna Centomila - In Arena rimandato Agenzia ANSA

Un brutto guaio alla schiena blocca Fiorella Mannoia, rendendo necessario lo spostamento a data da destinarsi si Una Nessuna Centomila, lo spettacolo diretto dalla cantautrice che sarebbe dovuto andar ...Quattro persone della stessa famiglia sono state ritrovate senza vita nella loro abitazione a Romeoville, in periferia di Chicago ...