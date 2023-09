Una mina gli porta via il fratello | Riznyk fa commuovere la Champions League

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Il martedì di, quello che ha aperto il primo turno della fase a gironi della competizione europea, ha visto i portieri come grandi protagonisti. In Italia si celebra il gol di Provedel, portiere della Lazio che ha firmato l’incredibile pareggio contro l’Atletico Madrid. Dall’Ucraina arriva invece la storia commovente di un altro portiere, una storia che, come troppo spesso accade da due anni a questa parte, si intreccia con la guerra. La storia di DmytroDmytro, portiere dello Shakhtar Donetsk, una delle squadre più blasonate dell’Ucraina, in un territorio tristemente famoso per le vicende geopolitiche che coinvolgono anche la Russia, ha difeso i pali delladegli ucraini nella sconfitta contro il Porto. E lo ha fatto a 7 giorni dalla morte del ...

Nonostante il dolore, il numero uno degli ucraini è voluto scendere in campo per ricordare Serhii, morto a soli 34 anni: "Eri la mia roccia".