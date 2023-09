Curiosità: Il giornalista (anche reporter, dalla lingua inglese) è un soggetto che opera nel settore dell'informazione; si occupa di scoprire, analizzare, descrivere e scegliere notizie per poi diffonderle. L'attività propria del giornalista è detta giornalismo e si collega a tutto ciò che interessa l'elaborazione e la successiva pubblicazione tramite la stampa.

e che a suo parere ha trovatopericolosa sponda anche nell'ambito professionale (uninconferenza stampa europea le disse "Non mi piace questo film, hai cinque minuti per provarmi ...... inparola transgenerazionale: la paura e la sorpresa di perdere il controllo sono il sentimento del nostro tempo. L'intervista, curata dallaGiulia Ziino della redazione cultura del ...

Giornalismo investigativo, due brutte sentenze WIRED Italia

Una giornalista australiana ha chiamato suo figlio “Methamphetamine Rules” per un esperimento Il Post

Per verificare se ci siano nomi illegali da dare ai bambini, Kirsten Drysdale ha finito per chiamare il suo “viva le metanfetamine” La giornalista australiana ... rientra o meno in queste categorie è ...“La situazione dei cittadini statunitensi ingiustamente detenuti in Russia rimane una priorità assoluta per me, per il mio team all’ambasciata e per l’intero governo degli Stati Uniti”, ha dichiarato ...