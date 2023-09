Un quindicenne è stato accoltellato a scuola da un compagno

(Di mercoledì 20 settembre 2023) AGI - Un ragazzo di 15 anni èin unadi Napoli. L'aggressione nell'Istituto Marie Curie, nel quartiere di Ponticelli in via Argine. La polizia è stata chiamata perché lo studente eraferito con un fendente a una gamba. Per l'aggressione èdenunciato un coetaneo: la polizia, dopo aver ascoltato docenti e studenti dell'Istituto Marie Curie nel quartiere di Ponticelli, è risalita alle responsabilità di un altro adolescente che, nel corso di una lite, ha afferrato il coltello e ha colpito. La vittima è stata medicata all'ospedale del Mare, dopo che la preside dell'istituto aveva chiamato il 118; inizialmente il ragazzo ferito aveva detto di essere caduto e di essersi fatto male da solo, ma i sanitari avevano evidenziato che la sua era una lesione d'arma da taglio.

