Un Cpr in ogni Regione? Anche Bonaccini dice no al piano del governo | “Non se ne parla”

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Un centro di permanenza e rimpatrio per i migranti in? “Noi non ci rendiamo disponibili a nulla se stiamondo di parole al vento. Se vogliono discutere di qualsiasi cosa ci chiamano e discutiamo insieme, per me in questo momento di Cpr non se neassolutamente“.il presidente dell’Emilia-Romagna Stefanosi iscrive al lungo elenco dei governatori che bocciano ilvarato dalMeloni per affrontare la crisi migratoria. “Ilha pienamente fallito la gestione degli arrivi e loro redistribuzione”, attacca il leader della minoranza Pd a Radio24. “Questino di autonomia e poi, dall’alluvione ai migranti, centralizzano tutte le decisioni, senza alcun confronto con ...

Curiosità: L'arresto cardiaco è una situazione clinica improvvisa caratterizzata dall'inefficacia o assenza dell'attività cardiaca che porta alla perdita della circolazione sanguigna. I sintomi includono perdita di coscienza e respiro anormale o assente. Alcuni individui possono provare anche un dolore toracico, mancanza di respiro o nausea poco prima dell'arresto cardiaco. Se non viene trattato entro pochi minuti, in genere porta alla morte.

...l'occasione per mettere nero su bianco la promessa di costruire nuovi(Centri di Permanenza per i Rimpatri), vale a dire carceri per migranti : dagli attuali 10 si passerà a 20, uno per...La realizzazione di centri per il rimpatrio () inRegione, dove detenere le persone fino a 18 mesi, incontra il secco no dei territori. In queste ore i governatori di centrosinistra, ma non ...

I Cpr, dove e quanti saranno Obiettivo: almeno uno in ogni regione ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Un Cpr in ogni regione. La Lega all'attacco: "Così si fa sicurezza ... LA NAZIONE

Un Centro per il rimpatrio-Cpr per ogni regione, velocizzazione del riconoscimento dei minori ed estensione del trattenimento fino a 18 mesi, il massimo consentito dall'Unione Europea. Questa la svolt ...BOLOGNA, 20 SET - "Non siamo disponibili a nulla se parliamo di parole al vento. Io sono abituato a discutere di cosa si vuol fare". Così il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini a Radio24 ...