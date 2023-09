Un buco da 37 miliardi | allarme ignorato | il report che demolisce M5s e Conte

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Neanche un anno fa la Ragioneria generale dello Stato aveva avvertito del "" dovuto al superbonus al 110%. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera l'11 ottobre scorso in un documento di 32 pagine - "Relazione sul monitoraggio degli effetti finanziari degli incentivi immobiliari" - si metteva in guardia i governi. "Il quarto capitolo discute gli 'scostamenti annuali (dei costi, ndr) rispetto alle previsioni'. Si tratta di quanto in più finirà nel debito pubblico rispetto alle stime delle 'relazioni tecniche' prodotte nel ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) prima che le norme sui bonus fossero approvate". Quindi nella nota si legge: "La differenza tra gli oneri aggiornati sulla base delle informazioni più recenti (...) risulta pari a 37,7di euro e dipende interamente dagli effetti relativi al Superbonus e al Bonus facciate". ...