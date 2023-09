Un bambino di 15 mesi in arresto cardiaco è stato salvato da due medici in vacanza

(Di mercoledì 20 settembre 2023) AGI - A 15va inin extremis in un albergo di Giulianova. Un dramma sfiorato quello vissuto da un coppia di tedeschi, turisti nella costa Teramana. Nonostante il bimbo di 15avesse la febbre, lo hanno portato al mare. Sotto il sole e senza cappello. Intorno alle 19,30, durante la cena il piccolo ha avuto un malore ed è svenuto. In sala, per fortuna, tra i turisti, c'era anche un medico, anestesista e rianimatore che ha capito subito che ilera in. Con l'aiuto di altra dottoressa anche lei presente nella struttura alberghiera si è riusciti a rianimare il piccolo subito trasferito all'ospedale di Giulianova e poi a Teramo.

AGI - A 15 mesi va in arresto cardiaco, salvato in extremis in un albergo di Giulianova. Un dramma sfiorato quello vissuto da un coppia di tedeschi, turisti nella costa Teramana. Nonostante il bimbo ...