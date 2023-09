Ultime Notizie – Terremoto oggi Toscana | sciame sismico a Marradi | scuole chiuse

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 20 settembre 2023)nella notte nella zona di, Firenze, epicentro deldi magnitudo 4.9 di lunedì. Secondo le registrazioni dell’Ingv la scossa più forte delloè stata di magnitudo 3.2. E il Comune disu Facebook fa sapere che in seguito allolerimarranno. “Visto l’andamento dellodi questa notte – si legge – in via precauzionale si predispone nuovamente la chiusura di tutte ledi ogni ordine e grado del territorio comunale diper la giornata dimercoledì 20 settembre”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione