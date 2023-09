Ultime Notizie – Sostenibilità | Engineering tra firmatari manifesto del Global compact delle Nazioni Unite

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 20 settembre 2023), azienda italiana leader nella digitalizzazione dei processi per aziende e pa, sigla il‘Imprese per le persone e la società’, rivolto alle aziende e redatto dall’UNNetwork Italia, rete locale del, la più grande iniziativa did’impresa al mondo. Con la firma al, l’azienda guidata da Maximo Ibarra si impegna a rafforzare il ruolo della dimensione sociale nelle sue strategie aziendali per generare valore a lungo termine anche nella catena di fornitura e nelle comunità in cui opera. “Lo scorso anno abbiamo aderito al...