Ultime Notizie Roma del 20-09-2023 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 settembre 2023)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’autorità garante della concorrenza del mercato avviato un procedimento per possibile abuso di posizione dominante di natura escludente da parte di Ryanair secondo quanto ipotizzato nel provvedimento avviato a seguito di varie segnalazioni ricevute a partire dallo schermo dallo scorso mese di maggio Ryanair sarebbe leva sulla posizione dominante di tenuta nei mercati in cui opera per estendere il proprio potere anche nell’offerta di altri servizi turistici ad esempio nel enoleggioauto ai danni delle agenzie di viaggio on-line e off-line e dei clienti che se ne avvalgono per comprare tali servizi continua a New York l’assemblea generale dell’ONU oggi in particolare atteso in consiglio di sicurezza sul consiglio ucraino il presidente Vladimir zelenski si troverà a faccia ...